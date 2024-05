Addio a Imerio Massignan, l'eroe del Gavia

"Le nostre biciclette montavano pochi rapporti e superavano i dodici chilogrammi. Per non parlare delle discese, dove ci lanciavamo con ciò che avevamo a disposizione, spesso senza guanti. Ora i corridori sono seguiti, ben equipaggiati. Tutto è studiato a tavolino. Altro che ricognizioni di tappa, un tempo andavamo alla cieca. Quando sul manubrio sfogliavo la cartina, conoscevo solo l’inizio e la lunghezza della salita. Sarebbero poi state le gambe a parlare". È una delle frasi più belle del ciclismo, quello "di una volta". A pronunciarla, Imerio Massignan, un vero e proprio mito delle due ruote. Il ciclista di Valmarana, frazione di Altavilla Vicentina è spirato venerdì a Novi Ligure, provincia di Alessandria, dove si era trasferito a fine carriera. Aveva 87 anni.

Professionista dal 1959 al 1970, era un grande scalatore. Si è infatti aggiudicato per due volte la classifica scalatori al Tour de France, dove vinse anche una tappa. Massignan era soprannominato "gamba secca" per la sua pedalata caratteristica, dovuta al fatto che aveva una gamba più corta dell'altra. A sostenerlo al suo esordio tra i professionisti nel 1959 fu Tullo Campagnolo, il fondatore dell’omonima ditta vicentina di componenti per bicicletta. È ricordato per essere stato il protagonista della prima ascesa al passo Gavia, che valicò per primo nel 1960 al Giro d’Italia, dove arrivò quarto per aver forato ben quattro volte. Nel 1961 arrivò undicesimo mentre al Tour de France bissò la vittoria nella classifica scalatori e si aggiudicò la tappa di Superbagnères, arrivando in salita durante una bufera di neve. Nel Giro d'Italia del 1962 si piazzò invece secondo, a soli 4 minuti dal vincitore Franco Balmamion, e poi settimo al Giro d'Italia 1963 e nel 1965 riuscì a vincere una tappa alla Volta Ciclista a Catalunya e fu nono al Giro d'Italia.