Ad Arzignano il Trofeo Professione Pelli è di Federico Molon ed il BSZ della Roveretana Osti.

Ad Arzignano concluso il rodeo trofei Professione Pelli e Bsz di 3^ categoria con 56 partecipanti. Federico Molon con la supervisione di Enrico Dal Monte hanno concluso la kermesse di due giorni con i seguenti verdetti. Nel Professione Pelli, il giocatore di casa Federico Molon testa di serie numero uno, non ha smentito le aspettative. In finale ha faticato un po’ a tenere a bada il giocatore della Canottieri Padova Giovanni Benedetti, ma sul filo di lana è riuscito a spuntarla. Long tie-break per 10-8. Ma lungo il percorso ha dovuto gestire un’altra gara thriller, con Nicolas Scorzato del Santorso giocatore in progress, che ha già inanellato ad Altivole la sua prima vittoria in stagione. Terzi posti per Jacopo Pelosi mantovano della Canottieri Mincio e per un altro home player l’under 18 Edoardo Sartori. Nel main draw si è distinto Manuel Massagrande del Breganze, anche lui in ottimo stato di forma che si è aggiudicato tre vittorie. Dal draw di 4^ punti preziosi per un altro giocatore dell’Arzignano Riccardo Lotto. Il trofeo Bsz del draw femminile è andato all’under 18 roveretana Irene Osti. Nella finale si è imposta in due set su Katarina Ivanovic del Valdagno. Terzi posti per la veterana del Tc Padova Elisabetta Talarico e per un’altra patavina, la giovanissima Alessia Maria Minzat. Quest’ultima una delle migliori under 12 azzurre del giro della nazionale, già al top della categoria in forza al Plebiscito di Padova. Torneo in corso : A Costabissara dal 25/3 al 08 Aprile 4^ maschile e femminile 2° Trofeo Immunoxidil. Dirige Antonio Morgante con la supervisione di Alessandra Babbi che dovranno coordinare ben 186 tennisti. Dal 6 Aprile i Comunali di Vicenza ospiteranno la tappa Supernext Gen Italia per talentuosi players under 16 e under 18 maschile e femminile. Competizione che dovrebbe concludersi il 16/4, con dei crediti per iscrizioni ai tornei internazionali. Per accreditarsi le iscrizioni verranno ricevute entro le ore 12 del 01 Aprile. A Valdagno 15 e 16 Aprile Rodeo di 3^ categoria maschile diretto da Mario Zito che accetterà le iscrizioni entro le ore 12 del 13/4. A Sovizzo dal 16 al 30 Aprile circuito Young Boys condotto da Annamaria Ambrosini. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 Aprile.