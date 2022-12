Sfuma la promozione in A1 di tennis per il progress profiles Bassano a Siracusa

Progress Profiles Bassano a Siracusa dopo il pareggio dell’andata in casa non riesce ad espugnare i siciliani. Il Match Siracusa si impone per 4-2 e guadagna la promozione in A1. Andamento come l’incontro di andata dove i padroni di casa partono subito con un tre a zero. All’aperto avevano il vantaggio dei loro campi, che i vicentini da due mesi non vedono il sole al “naturale”.

Riscossa comandata da Matteo Dal Zotto che bissa il successo su Alessio Siringo e con la conclusione dei singoli, pausa pranzo il tabellino recitava 3-1 per Siracusa. I bassanesi speravano che l’epilogo fosse come in Via Col Fagheron, dove gli ospiti grazie ai doppi riuscivano a pattare l’incontro.

Ma il doppio numero uno Ingarao-De Sousa contro Speronello-Salviato spegneva gli entusiasmi dei veneti con 6/4 6/3 portando al quarto punti i siculi spalancando le porte dell’A1. Bravi Dal Zotto-Gabrieli che sebbene hanno iniziato insieme all’altro doppio, hanno terminato prima il loro incarico in soli 48’, facendo il tifo per i loro compagni. Erano quindi sul 3-2, quando gli schieramenti potevano tutti parteggiare per i loro beniamini, con il tifo alle stelle.

L’ha spuntata quindi nei play off il Match Ball Siracusa, che non si è fatto sorprendere. Ottima la prova del Progress Profiles Bassano che poteva ottenere lo stesso risultato in casa e che ha comunque dimostrato di meritare la massima serie.