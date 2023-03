A Valdagno il Tpra Road to Rome è di Ziviani e Sterbeni finale vinta su Zaniboni Sperman

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

A Valdagno si è concluso il Doppio maschile Tpra Road to Rome. Erano 13 le coppie al via per i punti in palio per il master regionale. L’hanno spuntata i favoriti Ziviani e Sterbeni sulla coppia Zaniboni- R.Sperman. Bronzi per il duo Sperman D e N e per Frassoldati-Fardin. Prossimo torneo individuale: A Costabissara dal 25/3 al 08 Aprile Torneo dei Bissari 2° Trofeo Immunoxidil per giocatori di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 23 Marzo. Dal 6 Aprile i Comunali di Vicenza ospiteranno la tappa Supernext Gen Italia per talentuosi players under 16 e under 18 maschile e femminile. Competizione che dovrebbe concludersi il 16/4, con dei crediti per iscrizioni ai tornei internazionali. Per accreditarsi le iscrizioni verranno ricevute entro le ore 12 del 01 Aprile.