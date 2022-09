a thiene concluso il circuito young boys. stasera alle 19.30 a sandrigo finale ghedin-radic

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday A Thiene concluso il Circuito Young Boys sotto la direzione di Valentina Todeschin e Arianna Albertoni con 56 giovani. E’ andata cosi. Nell’under 10 il veronese Gregorio Buffatti con Tommaso Cazzola del Dueville. Nell’under 12 il torneo più gettonato è andato a Nicola Filippi Fermar dei Comunali che ha giocato la finale con Lorenzo Scalettari del Bassano. Terzi posti per Andrea Ranzato del Sovizzo e per Elia Peruzzo del Bassano. Nell’under 14 Matteo Berli dei Comunali in due set su Matteo Marin dello Schio. Nell’under 16 Andrea Zilio Grandi in due set con Alexandar Milosavljevic entrambi del Palladio 98 di Vicenza. Nel femminile Francesca d’Incà del Sedico con Viola Meggiolaro del Dueville; per l’under 12 Elisa Mirabile del Sovizzo con Matilde Lorenzi del Zuliano. Per l’under 14 bis di Elisa Mirabile con sole due palle di vantaggio su Caterina Cavalloni dei Comunali di Vicenza. Per le più grandi Greta Zamperetti del Meeting di Valdagno con Caterina Battaglia del Bassano. A Sandrigo il 27° Open BR Pneumatici vede alle 19.30 la sua conclusione. Sarà Nicola Ghedin e Mario Radic l’uktima gara. Competizione diretta da Paola Agostani con la supervisione di Louis Anthony Hyde ed erano in 134 ai nastri di partenza. Al Meeting Club di Valdagno è in atto il torneo giovanile con una cinquantina di giovani. Sotto la direzione di Andrea Equizi e coordinati da Martina Zucchini. A Schio 15° Open Gps Shopping Bags e Banca Mediolanum è iniziato ed è prevista la sua durata fino al 24/9. Diretto da Giuseppe Lainardi, sono 168 i tennisti in totale coordinati da Enrico Dal Monte. A Noventa Vicentina circuito veterani spostato al 1 di Ottobre. Dai 40 anni in poi 12 tabelloni in gioco diretti da Cristian Valzan e la supervisione di Marco Veronese.

