A Sovizzo nel 3^ altro successo per il veronese Tommaso Simeone

A Sovizzo si è concluso il torneo di 3^ categoria maschile diretto da Annamaria Ambrosini coordinato da Enrico Dal Monte con 100 iscritti. Altro successo del veronese Tommaso Simeone che in finale in due set ha regolato Mauro Marzarotto del Ct Vicenza. Terzi posti per la rivelazione Guido Costante Pegoraro under 14 dello Schio e per Edoardo Sartori del Ct Arzignano. Tre vittorie per il giocatore di casa Matteo Tarantello che nell’ultima gara ha superato un player di tre gradini più avanti. Fino al 14/8 torneo di 3^ categoria maschile presso i Comunali di Vicenza Trofeo Ottica Centrale con 80 partecipanti, diretto da Lorenzo Miotti. A Bassano dal 13/8 ci sarà il circuito giovanile Young Boys che terminerà il 20/8, sotto la direzione di Marco Moretto. Iscrizioni entro le ore 12 del 11/8. Dal 20/8 al 4 Settembre torneo di 3^ categoria a Dueville Trofeo Pelletterie Sagi, diretto da Roberto Moretti, iscrizioni entro le ore 12 del 18/8 competizione maschile e femminile con montepremi di 1.300€.