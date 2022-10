A Noventa Vicentina inizia venerdì il 4° Memorial Arianna Rossetto Open femminile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

A Noventa Vicentina da Venerdì inizia il 4° Memorial Arianna Rossetto Open femminile con una quarantina di tenniste. Competizione diretta da Claudio Sinigaglia e coordinata da Federico Splendore. Appuntamento molto sentito perché ha gettato sconforto presso il club dal Maggio 2018 per la scomparsa della giovane tennista e del padre nel tragico tamponamento in autostrada, proprio mentre si stava recando a Schio per giocare il campionato a squadre. Oltre al suo talento la giocatrice era proprio l’anima del team che aveva portato dalla D2 fino alla serie C. Da qui doveroso ricordarla proprio con un torneo Rodeo di 3 giorni, proprio quello che avrebbe disputato anche lei. Main draw equilibratissimo con 6 giocatrici tutte 2.5. Spettacolo assicurato. Sempre lo stesso club ha appena archiviato il circuito veterani con 3 categorie in lizza. Dai 40 anni in poi, la kermesse aveva 43 iscritti diretti da Tobia Nicoletto con la supervisione di Giuseppe Crivellari. Nell’Over 45 Alessandro Marco Loda del Desenzano in due set sul giocatore di casa Giancarlo Draghi. Nell’Over 50 il veronese del Torricelle Antonio Antonini in due set su Franco Bigardi dell’At Verona. Nell’Over 55 derby tutto in casa At Verona dove ha prevalso la freschezza di Roberto Della Valle sull’instancabile Franco Bigardi. A Sovizzo Sabato e Domenica rodeo maschile di 4^ con 48 partecipanti diretto da Annamaria Ambrosini ed Enrico Dal Monte.