A Costabissara il Trofeo Immunoxidil è di Francesco Cumerlato ed Anna Costalonga

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

A Costabissara concluso il 2° Trofeo Immunoxidil maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Antonio Morgante con la supervisione di Alessandra Babbi, hanno lavorato per 15 giorni per imbastire gli incontri dei 186 tennisti. Su tutti nel maschile, l’ha spuntata Francesco Cumerlato dell’Arzignano, che in finale in soli due set, ha messo al secondo posto il bolognese del Santagata Gianluca Tonioni. Terzi posti per Giancarlo Baù e Lorenzo Tamiello del Breganze. Per Baù ben 7 vittorie, ma ci sono state altre mine vaganti. Giacomo Fabris dei Comunali di Vicenza e Gianmario Pochettini del Dueville con 6 positivi; con 5 Andrea Venco e Christian Marcon del Creazzo e Stefano Orso del Breganze. Nel draw rosa al primo posto Anna Costalonga del Sovizzo con Irene Lanatà del Noventa Vicentina. La giovane giunta al secondo posto è entrata in partita solo nel secondo set, tentando di pareggiare l’incontro troppo tardi. Terze Anita Guerra del Dueville e per la veterana della Canottieri Padova Anna Papa. Ai Comunali di Vicenza day 4 della tappa Supernext Gen Italia per talentuosi players under 16 e under 18 maschile e femminile. Competizione che dovrebbe concludersi il 16/4, con dei crediti per iscrizioni ai tornei internazionali. Sono 215 i giovani in lizza agli ordini di Lorenzo Miotti. Nel maschile sono 145 e ben 70 nel femminile. Nella giornata di Pasquetta ci saranno ben 37 inconcontri. A Valdagno 15 e 16 Aprile Rodeo di 3^ categoria maschile diretto da Mario Zito che accetterà le iscrizioni entro le ore 12 del 13/4. A Sovizzo dal 16 al 30 Aprile circuito Young Boys condotto da Annamaria Ambrosini. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 Aprile.