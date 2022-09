a bassano dal 15 al 18 settembre in via col fagheron campionati italiani wheelchair

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday A Bassano dal 15 al 18 Settembre si terrà il campionato italiano a squadre di tennis wheelchair. Saranno ben 14 le squadre che giocheranno in via Col Fagheron presso la Società Tennis Bassano presieduta da Marco Fioravanzo. Per il secondo anno consecutivo Bassano diventa il punto di riferimento italiano per gli specialisti di questa branca del tennis, giocata dai diversamente abili, che si allenano e partecipano anche alle gare individuali sia in tutto il territorio italiano che all’estero. Presenti alla conferenza stampa il Sindaco Elena Pavan che plaude da una parte per la caratura della manifestazione, ma ancora di più a questi atleti. Definiti dal primo cittadino due volte campioni. Campioni di vita e forza di volontà nonché di sport. Auspica che la manifestazione venga organizzata in modo ancor più continuativo sul territorio. Mariano Scotton presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Tennis plaude alla società che grazie sempre alla sensibilità per organizzare eventi di questa portata, fiore all’occhiello anche per il tricolore 2013 e per quanto si fa conoscere sul territorio, diffondendo il tennis sotto tutte le sue forme. Marco Fioravanzo prende la parola, dicendo che questi campioni vanno conosciuti e fatti conoscere. Auspica che le scuole facciano fare visita ai loro studenti, per far loro vedere come questi campioni di vita, come già affermato dal Sindaco, affrontino lo sport, senza ostacoli, a viso aperto, divertendosi. Le gare inizieranno Giovedì 15 e saranno incessanti, secondo quanto riferisce il giudice arbitro Domenico Ciervo che sarà affiancato da Simone Zucchetti. Sono 44 i giocatori che si sffronteranno nei rossi, ed in caso di maltempo nei sintetici gestiti dal St Bassano. La squadra tds è il Valdesio di Cremona, seguita nell’ordine dal Country Club di Bologna e dalle due fiorentine Spinale e 2M. Ovviamente ingresso gratuito e gare dalle 9 del mattino ad oltranza.