Martedì 3 novembre: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 307° giorno dell’anno, 44ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 58 giorni.

A Roma il sole sorge alle 06:45 e tramonta alle 17:02 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:06 e tramonta alle 17:07 (ora solare)

Accadde oggi

1534 – Enrico VIII d’Inghilterra promulga l’Act of Supremacy che provoca la rottura con Roma e la relativa scomunica papale

1903 – Con l’incoraggiamento degli Stati Uniti, Panama si proclama indipendente dalla Colombia. Il presidente statunitense Theodore Roosevelt voleva che gli USA costruissero il Canale di Panama, ma venne bloccato dal governo colombiano

1911 – La Chevrolet entra ufficialmente nel mercato dell’automobile per competere contro la Ford Modello T

1917 – L’artigliere Alessandro Ruffini viene fucilato per non essersi tolto il sigaro dalla bocca al passaggio del generale Andrea Graziani

1935 – Giorgio II di Grecia riottiene il trono

1936 – Franklin D. Roosevelt viene rieletto per un secondo mandato alla presidenza degli USA, con una schiacciante vittoria su Alf Landon

1942 – Seconda guerra mondiale: fine della seconda battaglia di El Alamein; le forze italo-tedesche comandate da Erwin Rommel sono costrette alla ritirata durante la notte

1955 – Debutto del musical Bulli e pupe, con Marlon Brando e Frank Sinatra

1957 – Programma Sputnik: l’Unione Sovietica lancia nello spazio lo Sputnik 2, con a bordo la cagnetta Laika, che però muore 7 ore dopo il lancio

1970 – Salvador Allende diventa presidente del Cile

1986 – Scandalo Iran-Contra: la rivista libanese Ash-Shiraa riporta che gli USA hanno venduto di nascosto armi all’Iran, allo scopo di assicurarsi il rilascio di sette ostaggi americani tenuti prigionieri da gruppi libanesi filo-iraniani

1992 – Il democratico statunitense Bill Clinton viene eletto 42º Presidente degli Stati Uniti

2017 – La Apple rilascia ufficialmente l’iPhone X

1914 – Brevettato il reggiseno: Limitare i disagi delle donne senza rinunciare alla bellezza femminile. Partendo da questa sfida la ricca ereditiera newyorchese Mary Phelps Jacobs, diciannovenne attivista per la pace, arrivò a brevettare il Backless Brassiere, primo modello di reggiseno della storia.

1978 – In TV debutta Arnold: Un peperino che ha la battuta sempre pronta, e dal sorriso contagioso, si presenta per la prima volta al pubblico americano il 3 novembre del 1978, sull’emittente televisiva NBC. Lui è Arnold Jackson, protagonista della sitcom Diff’rent Strokes che in Italia sarà trasmessa due anni più tardi inizialmente con il titolo “Harlem contro Manhattan” e infine con “Il mio amico Arnold“.

1954 – Primo film di Godzilla: Le radiazioni degli esperimenti nucleari trasformano l’ultimo superstite di una specie di dinosauri, sopravvissuto all’estinzione, in una gigantesca creatura dalla forza mostruosa e in grado di sputare raggi distruttivi. Per i giapponesi è Gojira, protagonista dell’omonimo film, diretto da Ishirō Honda, che debuttò nelle sale del Sol Levante il 3 novembre del 1954. Prodotto dalla Toho e costato 60 milioni di yen (cifra record per l’epoca), la pellicola ebbe un successo strepitoso negli USA e nel mondo occidentale, dove fu proiettato con il nome di Godzilla.

Il Santo del giorno 3 novembre, si venera Santa Silvia. Santa Silvia nacque a Roma intorno al 520. Silvia, nobile donna diventa sposa del senatore Gordiano e madre del futuro Papa Gregorio I. Santa Silvia insieme alle sue sorelle, Emiliana e Tarsilla, sono venerate Sante dalla Chiesa cattolica.

Etimologia: Silvia, dal latino “silva”, “selva, bosco”, è un nome frequentemente attestato già in epoca pre-romana, come testimonia la leggenda di Rea Silvia, madre di Romolo e Remo, ovvero dei mitici fondatori di Roma.

Sei nato oggi? I nati il 3 novembre sono combattenti nati, dotati di una carica e di una resistenza a prova di bomba. Fortemente competitivi, anche quando non cercano di sbalzare gli altri combattono comunque per affermare i propri obbiettivi personali in vista di un miglioramento della propria posizione: è assolutamente naturale per loro non accontentarsi mai di ciò che già hanno. Sotto pressione si dimostrano di solito piuttosto freddi, anche se mascherano dentro di sé una forza esplosiva che gli altri possono percepire fisicamente. Quando sono messi alla prova, cala su di loro una strana calma mortale, che non lascia presagire nulla di buono per gli avversari: al momento dell’attacco, sia gli uomini sia le donne possono dimostrarsi davvero spietati.

Nati il 3 novembre

1931 – Monica Vitti : Per molti critici è la maggiore interprete della commedia all’italiana del Novecento, per il pubblico è uno dei pochi esempi di attrice che al notevole fascino unisce un’innata capacità di far ridere.

1964 – Cristina Parodi: Volto storico del TG5 di Mediaset, che ha visto nascere nel 1992, Cristina Parodi è una delle giornaliste più affermate della televisione italiana.

Scomparsi oggi:

1957 – Giuseppe Di Vittorio: Nato a Cerignola, in provincia di Foggia, la lunga attività di politico, sindacalista e antifascista è stata improntata, per tutta la sua durata, alla difesa dei diritti dei lavoratori.

1998 – Bob Kane: La storia lo celebra come papà di Batman, ossia del secondo supereroe (dopo Superman) più popolare di tutti i tempi, fonte inesauribile per il cinema.

Oroscopo del giorno

Vuoi sapere cosa ti riservano gli astri nel giorno di martedì 3 novembre 2020? Leggi l'oroscopo di Stefano Vighi.

Ariete

Decisamente questo sarà un martedì dedicato alle comunicazioni, alla possibilità di dire e di parlare ma nel modo giusto e al momento migliore. E non solo perché Mercurio oggi ripartirà (ridando peso ai tuoi discorsi), ma anche grazie a una Luna capace di creare un legame invisibile con la persona che ami.

Toro

Questa Luna oggi ti rende particolarmente seria e responsabile, sempre pronta a fare ogni cosa com’è giusto, com’è necessario. Intanto riesci a trovare il modo e il tempo per occuparti di una questione forse piccola ma importante, di qualcosa che non vuoi lasciare più in sospeso (e fai benissimo).

Gemelli

Davvero un martedì in cui saprai accettare ogni cosa tranne il caos, tranne chi o cosa provi a confonderti le idee, a non dirti la verità. Mercurio riparte dandoti così la possibilità di trovare nuove risposte ai vecchi dubbi, di fare chiarezza in un presente che chiaro non è (non sempre). Evviva.

Cancro

Grazie alla tua fidatissima Luna, nelle prossime ore potrai davvero percepire un grande equilibrio nel modo che avrai di vivere la tua vita privata e il lavoro. Sembra proprio che niente ti distragga, che tu possa dedicare il giusto tempo e la migliore energia a ogni cosa. Funzioni.

Leone

Vivrai un martedì in perfetto equilibrio tra il cuore (la Luna) e il pensiero (Mercurio). Perché la logica da oggi riprenderà a funzionare, a esprimere un pensiero chiaro e coraggioso, come te. Ma ci sarà anche la Luna a avvicinarti alla concretezza, per questo il tuo giorno appare preciso, lontano dai dubbi o dalle esitazioni.

Vergine

La logica oggi non è solo una tua scelta, ma è una necessità, un bisogno che non puoi nascondere. Mercurio riparte facendo chiarezza tra i tuoi pensieri, tra le domande e le risposte. In più, la Luna ti chiede equilibrio e precisione, per questo oggi potresti dare il meglio di te, delle tue qualità.

Bilancia

Mercurio, sempre nel tuo segno, oggi cambia di direzione, riparte in direzione della logica, di un pensiero che funziona. Per questo tutto ti sembrerà improvvisamente più chiaro e preciso, per questo non avrai mai la sensazione che qualcosa sia fuori posto, che ci siano cose sbagliate. Voglia di amare.

Scorpione

Qualcuno si deciderà a fare qualcosa di speciale, e gli effetti di queste azioni si faranno subito sentire con il tuo martedì. Perché percepirai una nuova armonia con gli altri, avrai voglia di cose dolci, di coccole, di piccoli spazi dedicati al cuore. E farai ogni cosa con una speciale attenzione, con chiarezza.

Sagittario

A volte davvero il cielo sembra trovare le sue risposte senza troppa fatica, in modo spontaneo e gentile. Così, mentre la Luna proverà a chiederti chiarezza e coraggio con il presente, ecco che qualcuno ritroverà la sua logica, diventerà improvvisamente comprensibile, preciso. Per questo il martedì ti piacerà.

Capricorno

Non smetti di sentire tutto il peso e l’importanza degli impegni, delle responsabilità. Ma, da questo momento, Mercurio ti restituisce anche una nuova chiarezza, ti aiuta cioè a immaginare un percorso, un cammino che ti porti direttamente a vivere il futuro. Diventa più facile credere nelle promesse.

Acquario

Sei una persona fatta d’Aria, ovvero di leggerezza, ma anche di una profonda intelligenza che ti consente di comprendere ogni cosa per davvero, da vicino. Questa giornata ti piacerà perché avrà qualcosa di speciale da raccontarti, perché ti farà sentire a tuo agio tra le parole e i pensieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pesci

Sei alle prese con un martedì (e con un cielo) che ti sfida, che ti chiede sempre qualcosa in cambio. Perché oggi dovrai davvero fare di tutto per non deludere il bisogno di chiarezza di stelle e persone, per non farti dire che non hai capito, che ti sei sbagliata. Dimostra di avere un progetto, una direzione.