VIDEO | VICENZA CITTA' BELLISSIMA

Croce Verde Vicenza dona al Comune un video della città registrato durante le fasi di lockdown, accompagnato da una narrazione tratta da Guido Piovene.

“Dedicato a Vicenza… mentre vivevamo nel chiuso delle nostre case lei era e sarà sempre città bellissima”

Il video, pubblicato sul canale YouTube VicenzaCultura (https://bit.ly/VicenzaCultura), sarà libero da diritti e potrà essere richiesto all’indirizzo info@betullastudio.com.

"Croce Verde Vicenza ha offerto un importante sostegno non solo ai servizi sociali, ma anche al gruppo di protezione civile comunale per il quale l'associazione ha dato disponibilità costante, in tutte le fasi dell'emergenza - ha dichiarato l'assessore alla protezione civile Mattia Ierardi -. Disponibilità che è stata garantita anche nel caso in cui vi fosse ancora necessità. Ringrazio quindi tutti i volontari per la generosità dimostrata in questi mesi di difficoltà".

"Il supporto volontaristico che Croce verde dà alla città da sempre, e ora in questa fase di emergenza, è certamente lodevole - ha ricordato l'assessore alla cultura Simona Siotto -. Un sentito ringraziamento va anche per il video che ci trasmette un'immagine della città inedita, accompagnata dalle parole di Guido Piovene. Certamente un gradito dono alla città che abbiamo deciso di inserire nel canale YouTube VicenzaCultura".

"Questo filmato vuole essere il regalo di tutti i volontari alla città che ogni giorno ci accoglie con i sorrisi dei suoi abitanti, vuole rappresentare il più sincero ringraziamento alle aziende, ai cittadini e a tutti gli enti che credono nel volontariato e, in particolare, alla Croce Verde di Vicenza - ha dichiarato il presidente di Croce Verde Vicenza Giuseppe Dal Ponte -. Un video che rimanga a memoria di questo difficile momento, che ha svuotato le strade, e che amplifichi l’orgoglio dei cittadini e che inviti un turista a visitare le sue bellezze. I diritti del video saranno donati alle realtà turistiche e agli enti della città che ne faranno richiesta affinché possano utilizzarne anche solo spezzoni. Al socio Riccardo Dugato, a Nicolai Sebastian e a Betulla Studio va il mio più sincero ringraziamento”.

Sebastian Nicolai, ex presidente dell’associazione e responsabile del progetto del video realizzato, ha spiegato com’è nato questo progetto: “Insieme al presidente Dal Ponte a fine marzo volevamo trovare un simbolo speciale per ringraziare il mondo del volontariato. Abbiamo così coinvolto un nostro volontario, Riccardo Dugato, che grazie alla collaborazione dell’azienda vicentina “Raggi di luce”, ha realizzato l’installazione di luci che da due mesi illumina la facciata della nostra sede. Di fatto abbiamo realizzato il tricolore più grande della città e ci sembrava importante che accogliesse tutti i volontari che frequentavano la SOP di via Muggia. Non ci si è fermati alla sola proiezione: il socio dell’ente Riccardo Dugato ha coinvolto “Betulla Studio” e ha realizzato un video che mostra la nostra città da punti di vista veramente privilegiati".

Copyright 2020 Citynews