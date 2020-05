VIDEO | UNITI PER RIPARTIRE: L'APPELLO DELLE AGENZIE VIAGGI

Il settore del turismo organizzato è stato il primo comparto ad essere colpito dalla crisi del Covid19, ancor prima dell’arrivo del virus in Europa. In Veneto è composto da centinaia di medie e piccole imprese con migliaia di occupati, ora determinate a rilanciare la propria attività.

Le “Agenzie Viaggi Regione Veneto” ritengono che le istituzioni nazionali e regionali debbano rivolgere un’opportuna attenzione e prendere definitivamente consapevolezza delle peculiarità delle particolari dinamiche lavorative e finanziarie del mondo dei viaggi che ne impediscono una ripresa immediata.

Nel video dal titolo “Uniti per ripartire”, sette agenti di viaggi referenti delle singole province venete intendono testimoniare l’attuale situazione – che include realtà imprenditoriali sia del settore outgoing che incoming – facendosi promotori del messaggio dell’intera categoria.

«Il nostro obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni delle caratteristiche del lavoro delle agenzie di viaggi, della grande professionalità e della competenza tecnica che, ad esempio, durante l’emergenza coronavirus hanno permesso di individuare le soluzioni che hanno garantito il rientro a casa di tutti i clienti in giro per il mondo» dichiara Monica Bozzetto, responsabile del gruppo “Agenzie Viaggi Regione Veneto”.

«L’invito alla classe politica – prosegue Bozzetto - è quello di esaminare in maniera approfondita le istanze del mondo delle agenzie di viaggi e di tutte le componenti della filiera turistica, dunque anche di tour operator, noleggiatori di pullman, guide, albergatori e ristoratori e tutte le attività che contribuiscono a valorizzare l’offerta nazionale e internazionale, e che al più presto vengano definite regole e aiuti concreti per favorirne la sopravvivenza e la ripartenza».

“Le agenzie di viaggi stanno per riaprire, ma in questo momento la nostra priorità e poter dare il servizio migliore ai nostri clienti e quindi sapere quali destinazioni sono sicure per la loro salute, quali confini sarà possibile attraversare e quali servizi di trasporto e alberghieri sarà possibile proporre”.

In ordine di apparizione: Arianna Ferro (Burro e cacao Viaggi) Provincia di Rovigo, Monica Bozzetto (Farold Viaggi) Provincia di Venezia, Elena Tonon (Iquitos Viaggi) Provincia di Verona, Nicola Padoan (Sayonara Viaggi) Provincia di Treviso, Emanuela Poiesi (Nemea Viaggi) Provincia di Vicenza, Letizia Frigo (3 Cime Dolomiti) Provincia di Padova e Rino Bellanti (Monet Viaggi) Provincia di Vicenza.

