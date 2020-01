Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Caricamento in corso . . .

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | «Un incubo passare quelle strisce»

Un insegnante non vedente spiega i disagi che deve patire ogni giorno per andare al lavoro. E chiede che il Comune di Vicenza intervenga al più presto per la pericolosità di un attraversamento a San Felice