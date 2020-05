Video emozionale per la Vicenza, che in questa pandemia, vuole ripartire e piano piano torna alla quotidianità. Il video in due giorni ha raggiunto le 12.000 visualizzazioni su Facebook.

Scritto e Prodotto da Samuele Schiavo con la voce di Alberto Bozzo.

Le riprese son state realizzate nel 2019 prima della pandemia Corona Virus e in occasione del video "La Grande Vicenza"

