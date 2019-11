VIDEO | «Terremoto continuo alla Grolla»: i residenti contro la cava

La cava Grolla è un sito in cui si estraggono marmi, insiste nel comune di Valdagno e per una parte nel comune di Cornedo nel Vicentino, più precisamente in valle dell'Agno. Il sito è da tempo al centro di una querelle tra i residenti della vicinissima contrada Tommasoni e la società gestrice dell'attività estrattiva, ossia la Faba srl. I residenti, per il tramite del loro legale (l'avvocato Franco Portento del foro di Padova supportato dallo studio associato 3A di Mestre) hanno chiesto un intervento del tribunale berico. Ieri, venerdì 22 novembre, sempre i residenti hanno diffuso un video in cui domumentano quelli che a loro dire sono i disagi patiti, incluse le conseguenze sulle proprie abitazioni.