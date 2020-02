VIDEO | «Studio e ricerca sono essenziali per l'eccellenza»

Giuseppe Zerbato, arzignanese di nascita ma valdagnese d'adozione, è uno degli «artigiani gelatieri» più noti dell'Ovest vicentino. Classe '64 Zerbato nella sua carriera trentennale ha vinto svariati premi, ha partecipato a molte competizioni, nazionali e non assicurandosi spesso il podio. Alle telecamere di Vicenzatoday.it, ha svelato uno dei suoi trucchi, che è quello di tenere «un diario» costante in termini di pesatura e dosaggio degli ingredienti: «un data base elettronico che ci aiuta a bilanciare i sapori dando corpo a ciascuna sfumatura» di fatto «un mix di arte e tecnica a servizio del gusto». L'artigiano facendo riferimento ai ai giovani «che vogliono accostarsi a questo mestiere», tra le altre spiega che per ambire ad un ottimo prodotto «è bene darsi una formazione in una scuola specializzata avendo poi cura di non interrompere mai la ricerca che deve riguardare anche gli ingredienti».