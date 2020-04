VIDEO | Sportivi vicentini fanno squadra: #noirestiamoacasa

In un video promosso dall'assessore allo sport del Comune di Vicenza Matteo Celebron e dal campione di pugilato Luca Rigoldi alcuni dei più noti atleti vicentini ricordano l'importanza di fare squadra, restando a casa per la tutela di tutti e in particolare dei più fragili.

“Lo sport – dichiarano gli atleti vicentini che hanno aderito a questa iniziativa - ha la grande capacità di unire e far squadra, e di far sognare. Come vi abbiamo dimostrato con i nostri risultati, l’animo sportivo insegna a tenere duro, stringere i denti, andare avanti senza scoraggiarsi e a non mollare mai! Pronti a tornare in pista non appena l'emergenza sarà superata”

