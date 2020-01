VIDEO | «Sanzioni ridicole per le violazioni al cantiere Spv»

Giorgio Destro è il legale padovano del comitato dei residenti di via Vallugana a Malo i quali da mesi lamentano disagi di ogni tipo dovuti al vicinissimo cantiere della Spestrada pedemontana veneta, nota come Spv, la quale proprio in quella zona peraltro sta affrontando parecchie difficoltà. La situazione alcuni mesi fa è divenuta così incandescente da obbligare l'amministrzione comunale maladense a diramare una ordinanza molto stringente che in caso di violazione prevede anche il blocco dei lavori. L'avvocato però alle telecamere di Vicenzatoday.it punta l'indice contro il comune perché pur a fronte di «violazioni accertate» l'amministrazione avrebbe inflitto ai repsonsabili pene irrisorie tanto che i residenti spiegano di sentirsi presi in giro.