VIDEO | Sacerdote vicentino: 100 euro di offerta? 100 preghiere

Sacerdote vicentino in diretta a "Il Morning Show" di radio Cafè spiega: "Durante il lock down quanto ho perso? Sono saltate 52 messe, potremmo calcolare almeno 5000 o 6000 euro di mancati incassi. Se lei mi fa un bonifico da 50 euro io dico 50 preghiere per lei. 100 preghiere per 100 euro".

A dirlo il sacerdote vicentino don Francesco Strazzari stamattina è stato sentito telefonicamente dagli speaker de "Il Morning Show" programma mattutino in onda sulle frequenze di Radio Cafè. ai fedeli: "Mi raccomando le offerte, c'è l'iban". E in diretta radio spiega: "Durante lock down mancati incassi da offerte per 5000 euro".

Il sacerdote su una chat di whatsapp rivolgendosi ai fedeli della parrocchia di Sovizzo (Vicenza) che regge da alcuni anni sottolinea, dopo aver raccomandato l'uso di gel e mascherine: "Si ricordi che sono 52 le messe domenicali senza raccogliere un centesimo. Sono quindi graditi anche bonifici. La segreteria dà l'IBAN ...".

