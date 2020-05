VIDEO | Rogo in una legnaia: panico nel quartiere

Un furioso incendio si è sviluppato nella serata di sabato, verso le 21, a Dueville poco dopo il ponte dell'autostrada. Il rogo ha coinvolto la legnaia di una casa nel bel mezzo di un quartiere e le fiamme hanno lambito un pezzo di garage con all'interno anche una bombola di gas.

I proprietari del deposito e alcuni residenti si sono riversati in strada. Le fiamme consistenti, con il tetto della legnaia che ha preso fuoco, e la colonna di fumo hanno spaventato non poco gli abitanti della zona. Fortunatamente la situazione è tornata alla normalità dopo l'arrivo dei pompieri che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.

Video credits: Adifly

