VIDEO | ROCK IN THE CASA | PAOLO ALBIERO "THE LUCKY MAN"

Il vicentino Paolo Albiero è stato chitarra solista della band Wit matrix, band tributo dei Pink Floyd tra le più note in Italia, band con cui peraltro continua a collaborare.

I componenti di quest'ultima sono quasi tutti veneti, ma spesso il progetto vede la partecipazione anche di artisti internazionali che con la storica formazione britannica hanno suonato spesso sia dal vivo sia in studio. Albiero, che più nel dettaglio risiede a Quinto Vicentino, ha militato (e milita) in diversi gruppi della scena rock veneta nell'ambito della quale è attivo sin dagli anni '90.

Vicenzatoday con "Rock in the casa", sezione dedicata alla musica, offre spazio a tutti i musicisti che vogliono contribuire con i loro video casalinghi alla resilienza musicale in tempi di lockdown forzato a causa della pandemia.

Copyright 2020 Citynews