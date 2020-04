Jam session. Vicenza. Cover rock band

Membri del gruppo

Luca Bressan / chitarra e voce

Diego Campagnolo / basso

Alberto Ceola / batteria

"Il progetto Jam Session eseste da 4 anni circa ma questa formazione suona insieme dal febbraio 2019"

Vicenzatoday con "Rock in the casa", sezione dedicata alla musica, offre spazio a tutti i musicisti che vogliono contribuire con i loro video casalinghi alla resilienza musicale in tempi di lockdown forzato a causa della pandemia.

Copyright 2020 Citynews