VIDEO | ROCK IN THE CASA| BLUE RIMMEL: LE STORTE

Blue Rimmel, Vicenza. Genere Pop Rock Punk

Membri del gruppo

Lisa / Voce

Catia / Chitarra Elettrica

Alice / Batteria

Maurizia / Basso

Anna / Chitarra Elettrica

Nube, pappagallo inseparabile / Guest Star

«Le Blue Rimmel si formano nel 2011. Una casa abbandonata, in una zona della campagna vicentina chiamata "le storte", ospita la nostra sala prove. Qui nascono tutte le nostre canzoni, pop-rock-punk in italiano, e scritte da tutte noi, attraverso il confronto, molte risate, al caldo in estate, al gelo in inverno. Ai nostri concerti interpretiamo anche qualche cover, sperando che il pubblico dei locali e delle sagre (particolarmente amate per via del cibo) apprezzi. Di sicuro l'attività live ci diverte molto, ma la missione del 2020 sarà l'uscita del nostro primo disco (in fase di mix, manca pochissimo»

Vicenzatoday con "Rock in the casa", sezione dedicata alla musica, offre spazio a tutti i musicisti che vogliono contribuire con i loro video casalinghi alla resilienza musicale in tempi di lockdown forzato a causa della pandemia.

Copyright 2020 Citynews