VIDEO | ROCK IN THE CASA | BEATRICE PEZZINI & SAMUELE ROSSIN

Beatrice Pezzini & Samuele Rossin. Verona.

"Beatrice Pezzini è performer, cantante e autrice.

Ha partecipato a due edizioni del programma televisivo “ti lascio una canzone” e si è classificata seconda al programma televisivo “The Voice of Italy”. Ha all’attivo numerosi concerti, moltissime collaborazioni in ambito pop e partecipazioni radiofoniche e televisive a livello nazionale e internazionale.



Samuele è performer, cantante, chitarrista, turnista e autore.

Ha all’attivo centinaia di concerti e collaborazioni in ambito pop-rock come band leader in Europa e negli Usa."

Vicenzatoday con "Rock in the casa", sezione dedicata alla musica, offre spazio a tutti i musicisti che vogliono contribuire con i loro video casalinghi alla resilienza musicale in tempi di lockdown forzato a causa della pandemia.

