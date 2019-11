VIDEO | Pompieri morti ad Alessandria: minuto di silenzio a Vicenza

Alle ore 15:00, presso la sede dei Vigili del fuoco di via Farini e le sedi distaccate è stato osservato un minuto di silenzio in segno di lutto, in memoria dei colleghi: Antonio Candido, Marco Trichese e Matteo Gastaldo caduti in servizio