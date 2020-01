VIDEO | Marcia per il parco dei Lessini: «un messaggio per chi ci governa»

Alessandro Anderloni, attore e registra teatrale veronese, è una delle anime della protesta contro la riduzione della superficie del parco dei Lessini, parco naturalistico. Si tratta di una protesta che per settimane ha covato sui social network, ma non solo, e che ieri 26 gennaio al mattino ha preso vita dal vero con una impoente marcia che ha avuto inizio a Roveré e si è esaurita tre ore dopo a Bosco Chiesanuova, due comuni veronesi tra i più noti del parco che peraltro ne ricomprende anche due vicentini, ossia Altissimimo e Crespadoro. Anderloni che ieri ha marciato al fianco delle oltre diecimila persone che hanno aderito alla protesta, ai microfoni di Vicenzatoday.it parla di messaggio chiaro che è stato idirizzato non solo al governatore veneto (il leghista Luca Zaia), ma pure ai legislatori regionali e nazionali: «I parchi italiani non vanno più ristrett - questo - spiega ancora Anderloni è un monito per chi ci governa e per chi legifera».