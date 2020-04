VIDEO | Locali in crisi: protesta in corso Fogazzaro

Paolo Martini, gestore della Proseccheria di corso Fogazzaro in pieno centro a Vicenza, da diversi giorni sta facendo parlare di sè per avere criticato inmaniera molto puntuta le disposizioni della presidenza del consiglio dei ministri in tema di riaperture dopo il cosiddetto lockdown seguito «alla deflagrazione della emrgenza coronavirus». Martini che provocatoriamente ha esposto fuori dal suo locale una serie di mutande, proprio per attirare l'attenzione della opinione pubblica sulla questione, ai microfoni di Vicenzatoday.it spiega quali siano stati, a suo dire, i passai falsi del governo. E a Roma chiede di ripensare alcune decisioni considerate illogiche contraddittorie e lesive degli interessi di chi lavora e dà lavoro.