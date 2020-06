VIDEO | «Le intimidazioni, di ogni matrice, vanno sempre condannate»

Alex Cioni, figura di riferimento di Fdi nel Vicentino nonché consigliere comunale a Schio, ai micorfoni di Vicenzatoday.it fa un'ampia digressione sul gesto «intimidatorio» perpretato ai danni del centro per il volontariato di viale Crispi (noto in città cvome centro Caracol o centro Olol Jackson). Cioni spiega che la violenza va sempre condannata ma parla di strana celerità con cui l'aggressione alla sede del centro si è manifestata dopo la querelle sul caso della cosiddetta clausola antifascista rimossa dal regolamento del comune di Vicenza in tema di manfestazioni pubbliche e occupazioni del suolo pubblico.