VIDEO | La via verso «l'antroposofia»: parla Eleonora Brigliadori

Un invito a riscoprire «la vera spiritualità dell'uomo» è questo il messaggio lasciato alle telecamere di Vicenzatoday.it da Eleonora Brigliadori. L'attrice milanese non più tardi di una settimana fa è stata ospite di «Casa insieme» a Thiene durante un seminario dedicato alla figura dello studioso. Oggi 24 novembre Flavio Vezzaro, l'organizzatore dell'evento (assieme alla Fondazione Pegoraro-Romanatti), sulla propria bacheca Facebook, ha pubblicamente ringrazziato la stessa attrice. Brigliadori dopo la querelle che tre anni fa l'aveva vista contrapporsi polemicamente alla trasmissione le Iene, è tornata torna di fatto per la prima volta in pubblico proprio nel Vicentino.