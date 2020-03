VIDEO | La strada di Serena Puppo verso la musica

Serena Puppo, vicentina, classe 2001, è una studentessa originaria di Caldogno che sta muovendo i suoi primi passi nel mondo della musica. Dopo una sorta di tirocinio sui social network, la Puppo nel 2019 pubblica su YouTube «Come il Titanic», un brano che affronta alcuni temi cari al mondo degli adolescenti e che in non molto tempo raggiunge e supera le 300mila visualizzazioni. Affiancata dal produttore vicentino Roberto Carraro che sta puntando sulla crescita musicale della 18enne calidonense che l'11 di maggio spegnerà 19 candeline, la ragazza il 19 gennaio 2020 sempre su YouTube pubblica «Colpevole». La canzone, che come la precedente è affiancata da un videoclip, parla degli effetti del conformismo sulla società. Ed è questo uno dei temi che la Puppo affronta davanti alle telecamere di Vicenzatoday.it