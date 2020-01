VIDEO | «Individuare i responsabili dell'inquinamento»

Ieri 6 gennaio a Malo via Vallugana a ridosso del cantiere della costruenda Superstrada pedemontana veneta si è verificato un episodio di inquinamento della vicina roggia a causa dei reflui finiti nella stessa a seguito della attività di scavo in corso in quel momento. Si tratta di una situazione che secondo i residenti si sarebbe verificata in altre occasioni. La situazione però ieri ha assunto un carattere particolare perché il fatto è avvenuto, tra gli altri, alla presenza del deputato bassanese Sara Cunial (gruppo misto), del consigliere regionale democratico Andrea Zanoni e dell'architetto Massimo Follesa, portavoce del Covepa un coordinamento che si batte contro la la realizzazione dell'opera che da tanti anni fa discutere. Ai microfoni di Vicenzatoday.it proprio Zanoni e Follesa hanno avuto parole di fuoco contro la gestione del cantiere tanto da chiamare in causa indirettamente la Regione Veneto (concedente dell'opera) affinché si attivi per vagliare un episodio che avrebbe addirittura travalicato la sfera penale.