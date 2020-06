VIDEO | Il Caracol «non si fa intimidire»

Teo Molin Fop alle telecamere di Vicenzatoday.it descrive «come aggressione di stampo fascista» l'azione vandalica, al momento ad opera di ignoti, di cui è stata bersaglio la sede centro per il volontariato Caracol di via Crispi nel capoluogo berico. Azione che peraltro ora è al vaglio della Digos non solo perché l'episodio è stato formamente denunziato alla questura di Vicenza, ma anche perché il Caracol Olol Jackson ospita anche la sede di un sindacato di base ossia l'Adl Cobas. Per Molin Fop, uno dei volti più noti del Caracol, il gesto va comunque collocato all'interno di un clima particolare che in città si è venuto a creare a causa della rimozione della cosidetta clausola antifascista dal regolamento municipale per la concessione degli spazi urbani per le manifestazioni pubbliche.