VIDEO | I guai dei residenti della zona Vallugana

A Malo, piccolo centro dell'Alto vicentino, verso il confine con Isola Vicentina (in zona Vallugana), c'è un cantiere della costruenda Superstrada pedemontana veneta, meglio nota come Spv. Si tratta di un cantiere che da anni è al centro di polemiche a non finire a partire dalla gestione dei lavori. I residenti lamentano disagi di ogni tipo e da settimane indirizzano strali su strali alla Regione Veneto cui in ultima istanza è affidato l'onere del controllo. Giorgio Destro, avvocato del comitato Vallugana, alle telecamenre di Vicenzatoday.it spiega che le lamentele dei residenti sono sostenute da ragioni reali.