VIDEO | Banche, giustizia berica malata? «Contro certi poteri non si va»

Dal processo per il collasso della Banca popolare di Vicenza stanno emergendo una serie di spunti «decisamente importanti» in merito alle responsabilità degli ex vertici di via Framarin che da diverse settimane sono finiti alla sbarra. Così speiga alle telecamere di Vicenzatoday.it l'avvocato di Malo Renato Bertelle che in quel processo patrocina un gruppo di risparmiatori colpiti dalla perdita di valore delle azioni della banca poi sciolta di fatto per legge. Bertelle tra l'altro va a ritroso nel tempo. Parla di assemblee dei soci di BpVi che non sono state verbalizzate in maniera corretta e parla di inchieste della magistratura finite «a tarallucci e vino».