VIDEO | Ex cava Poiana, il sindaco di Rosà sulla graticola

Il Comitato salvaguardia ambiente salute Rosà oggi 3 giugno ha diramato un videomessaggio in cui prende la parola Paolo Bernardi portavoce dello stesso comitato: il quale critica in modo molto netto il comportamento di Arpav Vicenza nonché del Comune di Rosà, nel Vicentino, in relazione allo stato di salute del sito della ex cava Poiana (si tratta d'una querelle dibattuta da tempo peraltro). A giudizio del comitato, che raccoglie un nutrito gruppo di residenti del quartiere Cremona, che sorge proprio vicino alla ex cava, il sito di quest'ultima sarebbe pesantemente contaminato da sostanze nocive. Nell'ambito delgli accertamenti necessari a comprendere lo stato reale dei luoghi la condotta degli enti pubblici, questo l'addebito dei residenti, sarebbe stata ondivaga e poco chiara.