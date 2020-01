VIDEO | Dalla Lessinia alla Spv: Guarda accusa Zaia

Il consigliere regionale veneto Cristina Guarda (gruppo Civica per il Veneto) ieri 26 gennaio è stata tra quelli che hanno partecipato alla «imponente manifestazione contro il taglio del parco dei monti Lessini propugnato dalla amministrazione regionale». Secondo Guarda la presenza massiccia dei manifestanti costituisce un messaggio chiaro che la maggioranza di centrodestra che regge le sorti di palazzo Ferro Fini e che sostiene la giunta capitanata dal governatore leghista Luca Zaia, «non potrà ignorare». Tuttavia ieri Guarda ha parlato anche della querelle in corso sulla Superstrada pedemontana veneta (nota come Spv) in relazione ai disagi che si preconizzano in valle dell'Agno e più precisamente a Cornedo Vicentino. Le rassicurazioni fornite dall'amministarzione ha mandato su tutte le furie Guarda, la quale per vero bolla queste rassicurazioni come «assolutamenrte non vere».