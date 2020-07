VIDEO | Salute, da Coalizione civica strali su Zaia

Il consigliere comuanale scledense Carlo Cunegato (milita all'opposizone, più precisamente nelle fila di Coalizione civica) ieri 2 luglio era in piazza Rossi a Schio dove ha aderito al sit-in contro le politiche della Regione Veneto in tema di assistenza sanitaria ai portatori di disagio mentale. Cunegato però ai microfoni di Vicenzatoday.it si è spinto oltre e ha avuto parole di fiele per la gestione tout-court della sanità nel comprensorio del Leogra da parte della Ulss e da parte della amministrazione regionale veneta retta dal governatore leghista Luca Zaia.