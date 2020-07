VIDEO | Cyber crime: insidie a non finire per il tessuto veneto

Il vicentino Carlo Alberto Sartor è un consulente informatico molto noto nell'ambiente: anni di esperenza alle spalle fatte di collaborazioni con imprese e forze dell'ordine sono il suo stigma. Uno stigma in forza del quale davanti alle telecamere di Vicenzatoday.it lo stesso Sartor spiega che il crimine informatico nel Veneto, come ovunque, è una piaga vera che non è fatta solo di truffe agli anziani ma di vere azioni criminali ad ampio spettro portate a bersaglio da organizzazioni ben strutturate tra le quali svettano anche le mafie. Le quali «da tempo sfruttano le falle dei vari sistemi per perseguire i loro scopi».

