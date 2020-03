VIDEO | Coronavirus, Rucco: «Tutto sotto controllo ma restate casa»

Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha fatto il punto in sala stampa e in diretta Facebook sull'emergenza Covid-19 a Viccenza. «Qui la situazione per ora è ancora sotto controllo ma bisogna assolutamente continuare a casa», ha detto il primo cittadino parlando poi delle iniziative messe in atto dal Comune come l'assistenza alle persone con fragilità con il CSV, centro servizi volontariato, e l'attiviazione di servizi onlne per le politiche giovanili.

Rucco ha quindi confermato l'arrivo delle mascherine nelle 33 farmacie della città specificando che nei prossimi giorni ne saranno distribuite altre all'esterno dei punti spesa. Infine, per quanto riguarda i controlli: «Continuano e saranno ancora più serrati. Il dato positivo è che nella giornata di giovedì c'è stato un solo sanzionato, un ragazzo che era andato a trovare la morosa»

