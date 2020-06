VIDEO | Cambia sesso per diventare suora: bufera sullo spot Diesel

Diesel con un video celebra il mese del pride e l'assessore Elena Donazzan sferra un attacco: «In quello spot c'è un demonio». Lo spot, diretto da Francois Rousselet e con protagonista è la modella transgender canadese Harlow Monroe, 23 anni, racconta la storia di Francesca che diventata donna anche prendendo dei farmaci e alla fine smette i jeans Diesel per diventare suora. «Si usa la chimica per cambiare la sessualità, dietro c’è solo il demonio», sbotta l’assessore Regionale in un video postato sulla sua pagina Facebook: «Un video che non rispetta la fede e induce a prendere medicine sbagliate»

