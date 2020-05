Vicenza riparte: le parrucchiere hanno il tutto esauruto

Il Salottino in Contrà Muscheria è un piccolo negozio di parrucchiera per uomo e donna nel cuore del centro storico. E' gestito da due giovani ragazze molto appassionate del loro lavoro, non solo, tagliano e colorano, ma danno anche i consigli giusti alle clienti. Non è facile gestire l'agenda quando c'è un boom di richieste, per mesi gli italiani non sono potuti andare dalle parrucchiere e ora c'è una corsa a farsi finalmente belli. Da un mese sono iniziate le richieste per mettersi in lista in vista della riapertura. E' da stamattina che il phon non si ferma mai, per soddisfare tutte le clienti possono rimanere aperte tutti i giorni per un massino di 13 ore.