Vicenza al tempo del Coronavirus: flash mob musicale a Ponte degli Angeli

Era impossibile non fermarsi a guardare questo improvvisato dj set sopra un palazzo in Centro a Vicenza. Ponte degli Angeli risuonava di musica elettronica. I pochi passanti si sono fermati incuriosi a guardare una cosa mai vista prima.

Ogni sera verso le 18 fino al 25 marzo in tutta Italia si aprono i balconi e si diffonde quello che ci piace ascoltare o che ci sembra adatto a questi momenti difficili. Alcuni fanno un concertino, altri mettono l'Inno d'Italia, o Va Pensiero, ognuno propone le canzoni che ama.Affacciati alla finestra, sul proprio balcone o in giardino in tanti stanno facendo in queste sere un flash mob sonoro per scacciare la paura dell'emergenza Corovirus.

Finchè c'è musica c'è speranza.