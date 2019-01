«Vicenza, la città ma anche la provincia: porterò la sicurezza al top»

Da Campo Marzio (ndr: Trevi-Campo Marzio, centralissimo commissariato romano) a Campo Marzo, oppure dall'oro all'oro... Il passaggio di Bruno Failla da Roma a Vicenza, passando per Arezzo, si presta anche a colorati titoli.

Il 57enne romano si è presentato oggi, lunedì, alla stampa, mettendo subito in chiaro che la fama di "sceriffo" che lo precede non è affatto un'invenzione. Grazie alla sua politica di "daspo facile", Arezzo ha scalato le classifiche di sicurezza, conquistandosi i primi posti a livello nazionale. Città ma non solo: Failla ha messo in cima all'agenda anche l'azione sul vasto territorio provinciale che, ovviamente, si appresta a conoscere.