"A cosa servono gli uomini...a niente" Teresa Mannino al Teatro Comunale di Vicenza

Teresa Mannino a Vicenza fa sold out di risate

Sento la terra girare è una carrellata sulla società attuale con i suoi comportamenti oramai sempre più distaccati dalla nostra natura umana, tanto da diventare surreali. In un'ora e mezza l'attrice palermitana ha preso di mira tutto: il comportamento che abbiamo nei confronti della terra, del cibo, dei rapporti umani, dell'amore, dell'età che avanza ma che non vogliamo accettare.

Il monologo tocca poi i valori di oggi, che poi sono disvalori: ovvero il consumismo, il business, la corsa ai regali. “figuriamoci che Gesù ne ha ricevuti solo tre e ci ha fatto Natale e Capodanno!”.

Sugli uomini e donne: "Vogliamo parlare degli uomini che hanno un cervello più grande, perchè si sa loro misurano tutto, ma vogliamo confrontarlo con la velocità di quello di una donna..." ironizzando sul ruolo maschile in casa.

E poi passa al cibo, un tema importante per la salute: "pensate ai polli, 3 euro al chilo, ma con che cosa li fanno? Io conoscevo il gallo, la gallina, ma chi è il pollo, l'amante?"

Il cellulare che crea dipendenza: "stiamo a guardare rapiti uno schermo con la scritta: sta scrivendo..."