Lodo Guenzi dello Stato Sociale ci parla dello spettacolo e delle sue passioni

Dopo X Factor, Sanremo, 1 Maggio, il cantante de Lo Stato Sociale Lodo Guenzi arriva a Vicenza preceduto dalla fama televisiva. Ci sono in sala genitori con le figlie, la sua notorietà oramai è trasversale. Nel palco dell’Astra è istrionico come sempre.

“Abbiamo preso Il giardino dei ciliegi per interrogarci su che cosa significhi perdere un luogo dell’anima per ragioni economiche.”

A raccontare la dolorosa storia sono la coppia che l’ha vissuta sulla propria pelle: Annalisa e Giuliano Bianchi hanno sempre abitato in una casa concessa loro in comodato d’uso attorniati da fiori e tante piante straordinarie, animali di tutti i tipi, dal babbuino, alla volpe, da cani, gatti e uccelli, un vero eden alle porte della città.

Trent’anni di pura felicità, ma nel 2015, ricevono un avviso di sfratto. Il patrimonio di animali, relazioni e magia di questo contemporaneo Giardino dei ciliegi, nell’arco di una mattinata di settembre cessa per sempre di esistere. Arriva Fico il più grande parco alimentare d’Italia e loro se ne devono andare, per la loro sgarrupata casetta non c'è più posto.

E non rimangono che le lacrime per dover lasciare il giardino testimone della propria vita.

