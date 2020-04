L'intervista all'esperto: i mille dubbi sulla app che vorrebbe contrastare il Covid-19

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il consulente informatico Carlo Alberto Sartor alle telecamere di Vicenzatoday.it parla della «App Immuni» che il governo italiano vorrebbe che gli italiani installassero sui propri smartphone per tracciare e contenere il contagio da coronavirus che da settimane sta squassando mezzo mondo, Veneto compreso. E il giudizio distillato dal vicentino Sartor non è per nulla lusinghiero: a partire dalla reale efficacia del programma, ma non solo: ci sono anche questioni di sicurezza perché quest'ultima potrebbe essere facilmene attaccata da soggetti diversi da coloro che alla applicazione hanno invece dato vita. Sartor per di più fa sapere ai taccuni di Vicenzatoday.it che personalmente non installerà l'app anche perché l'unico dispositivo mobile che possiede è «un vecchio telefonino» che non è minimamente in grado di fare girare in programma del genere: tra le tanti note dolenti il funzionamento approssimativo del bluetooth, che può «erroneamente indicare un contagio con un infetto che non c'è mai stato - o di contro, spiega il consulente - può interrompersi senza invece segnalare un contatto con un soggetto positivo».

