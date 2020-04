VIDEO | 25 APRILE | L'INNO NAZIONALE DE L'ORCHESTRA DI FIATI

L'Orchestra di Fiati della Provincia di Vicenza, diretta dal M° Andrea Loss, ha realizzato una suggestiva interpretazione dell'inno nazionale in occasione dle 25 aprile. Date le restrizioni imposte dal governo centrale per il contenimento della diffusione del coronavirus, è stata realizzata direttamente nelle case dei vari musicisti.

"Resistiamo anche il 25aprile 2020 - in modo diverso, certo - spiegano -Questo video desidera omaggiare, non solo la giornata di festa nazionale, ma anche l'intero mondo del bandismo. Ogni anno, infatti, migliaia e migliaia di bandisti italiani si riuniscono, ognuno nel proprio Comune o paese, per accompagnare in musica le tradizionali cerimonie istituzionali. Condivisione, aggregazione sono alla base del suonare assieme e del vivere in società".

