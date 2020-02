Spv, cresce la tensione in valle dell'Agno

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il travagliato completamento della Superstrada pedemontana veneta (nota come Spv), anche in ragione della uscita di ieri da parte del governatore veneto Luca Zaia (Lega), sembra legarsi ai destini dei giochi olimpici invernali. Ma frattanto i cantieri a ridosso della provinciale Priabonese a Cornedo Vicentino in località Cracchi alimentano la polemica. I residenti temono disagi di non poco conto, del tutto simili se non peggiori rispetto a quelli già denunciati nel maladense in località Vallugana. Proprio questi timori sono stati al centro di un animato dibattito andato in scena il giorno 12 a Cornedo nella sala parrocchiale della frazione di Cereda. Un incontro in cui non si sono sprecate le bordate all'indirizzo del Comune, della Regione Veneto ma anche della magistratura berica.

