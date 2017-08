Intervist al sovrintendente capo Pietro Vincini della PoliziaPostale di Piacenza

Un valdagnese di 29 anni è finito in manette per aver perseguitato per mesi una professionista di Piacenza. E' accusato di aver minacciato di morte e stupro lei e la famiglia, anche fuori dalla caserma dei carabinieri. LEGGI LA STORIA