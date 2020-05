La protesta dei commercianti berici contro il lockdown nel settore

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oggi primo maggio 2020 circa trecento persone tra manifestanti e simpatizzanti sono trovate a mezzodì alla esedra di Campo marzo in centro a Vicenza: alla base del flash-mob, una sorta di protesta di tipo spontaneistico, c'era la contestazione contro la serrata, nota in gergo come lockdown, decisa dal governo nazionale guidato dal premier Giuseppe Conte nei confronti degli esercizi pubblici in relazione al contrasto della epidemia da coronavirus che affligge il Paese da metà gennaio. La manifestazione è avvenuta sotto il controllo molto discreto delle forze dell'ordine.

Allegati